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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 9 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 09-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 09-Sep-2026
Bijnor News: चमक गए चौराहे, सड़कें बयां कर रही बदहाली
01:28 AM, 09-Sep-2026
Bijnor News: कांशीराम काॅलोनी में 75 आवासों में मिला अवैध कब्जाIllegal occupation found in 75 houses in Kanshiram Colony और पढ़ें
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01:11 AM, 09-Sep-2026
Muzaffarnagar News: स्नातक पाठ्यक्रमों में 1282 सीटें खाली, 17 तक दाखिले का मौका1282 seats vacant in graduate courses, chance for admission till 17th और पढ़ें
01:10 AM, 09-Sep-2026
Muzaffarnagar News: फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में छह पर प्राथमिकीFIR against six for making fake passports और पढ़ें
01:10 AM, 09-Sep-2026
Saharanpur News: करेंसी चेस्ट का ड्राइवर गायब, बैंककर्मी समेत कई पर अपहरण का आरोपCurrency chest driver missing; bank employee among several accused of kidnapping. और पढ़ें
01:09 AM, 09-Sep-2026
Muzaffarnagar News: शूटिंग-कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न, मेरठ और खुर्जा ने जीते ओवरऑल खिताबShooting-wrestling competition concludes, Meerut and Khurja win overall titles और पढ़ें
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01:09 AM, 09-Sep-2026
Muzaffarnagar News: सर्जरी की शिकायत पर निजी अस्पताल पर छापा, नोटिसPrivate hospital raided on complaint of surgery, notice issued और पढ़ें
01:08 AM, 09-Sep-2026
Muzaffarnagar News: पोती को गोद में लेकर सीढ़ियों से उतर रहे बुजुर्ग की गिरने से मौतElderly man carrying granddaughter in his arms dies after falling down stairs और पढ़ें
01:07 AM, 09-Sep-2026
Muzaffarnagar News: एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 14 सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्रOne Anganwadi worker and 14 assistants received appointment letters. और पढ़ें
01:05 AM, 09-Sep-2026