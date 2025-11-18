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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 9 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 09-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 09-Sep-2026

Bijnor News: चमक गए चौराहे, सड़कें बयां कर रही बदहाली

The intersections are shining, the roads are telling the story of their plight.
The intersections are shining, the roads are telling the story of their plight. और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026

Bijnor News: कांशीराम काॅलोनी में 75 आवासों में मिला अवैध कब्जा

Illegal occupation found in 75 houses in Kanshiram Colony और पढ़ें
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01:11 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: स्नातक पाठ्यक्रमों में 1282 सीटें खाली, 17 तक दाखिले का मौका

1282 seats vacant in graduate courses, chance for admission till 17th और पढ़ें
01:10 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में छह पर प्राथमिकी

FIR against six for making fake passports और पढ़ें
01:10 AM, 09-Sep-2026

Saharanpur News: करेंसी चेस्ट का ड्राइवर गायब, बैंककर्मी समेत कई पर अपहरण का आरोप

Currency chest driver missing; bank employee among several accused of kidnapping. और पढ़ें
01:09 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: शूटिंग-कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न, मेरठ और खुर्जा ने जीते ओवरऑल खिताब

Shooting-wrestling competition concludes, Meerut and Khurja win overall titles और पढ़ें
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01:09 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: सर्जरी की शिकायत पर निजी अस्पताल पर छापा, नोटिस

Private hospital raided on complaint of surgery, notice issued और पढ़ें
01:08 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: पोती को गोद में लेकर सीढ़ियों से उतर रहे बुजुर्ग की गिरने से मौत

Elderly man carrying granddaughter in his arms dies after falling down stairs और पढ़ें
01:07 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 14 सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्र

One Anganwadi worker and 14 assistants received appointment letters. और पढ़ें
01:05 AM, 09-Sep-2026

Muzaffarnagar News: निगरानी पर खानापूर्ति करती रही पुलिस, सहारनपुर चले गए सांसद

The police kept doing lip service on surveillance, the MP went to Saharanpur. और पढ़ें
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