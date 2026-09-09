Baghpat News: घर में घुसकर फायरिंग, तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:44 AM IST
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बड़ौत। लुहारी गांव के सोनू ने बच्चों के बीच खेलते हुए मारपीट के बाद रिहान, अंशुल व प्रशांत पर घर में घुसकर फायरिंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सोनू ने बताया कि सोमवार को उसके व रिहान पक्ष के बच्चों में खेलते हुए किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। आरोप है कि मामला शांत होने के बाद भी तीनों शाम को उसके घर पहुंचे और वहां फायरिंग कर दी। वह उस समय घर में बैठा हुआ था और वह गोली लगने से बाल-बाल बच गया। घटना से परिवार के लोगों में भी दहशत है। इसकी सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच की गई।
वहीं जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी। संवाद
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सोनू ने बताया कि सोमवार को उसके व रिहान पक्ष के बच्चों में खेलते हुए किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। आरोप है कि मामला शांत होने के बाद भी तीनों शाम को उसके घर पहुंचे और वहां फायरिंग कर दी। वह उस समय घर में बैठा हुआ था और वह गोली लगने से बाल-बाल बच गया। घटना से परिवार के लोगों में भी दहशत है। इसकी सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच की गई।
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वहीं जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी। संवाद
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