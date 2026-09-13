{"_id":"6aa6e1d82879d23e500e25a9","slug":"video-four-injured-after-car-and-canter-sideswipe-each-other-in-front-of-dms-residence-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"Baghpat: डीएम आवास के सामने कार-कैंटर की साइड लगने से चार घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बागपत। डीएम आवास के सामने कार और कैंटर की साइड लगने से कार में सवार चार लोग घायल हो गए। हादसे में नौरोजपुर निवासी बिजेंद्र सिंह की बेटी वंदना डागर, संजीव कुमार और उनकी पत्नी सारिका समेत चार लोगों को मामूली चोटें आईं। बिजेंद्र सिंह ने बताया कैंटर चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौका देखकर फरार हो गया। सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और कैंटर को कब्जे में लेकर कोतवाली पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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