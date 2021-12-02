Baghpat News: नेशनल हाईवे पर दो हादसों में छह घायल, दो की हालत गंभीर

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नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि वह रविवार को अपनी बेटी वंदना डागर, संजीव कुमार और सारिका के साथ बड़ौत से गांव वापस जा रहे थे। जैसे ही डीएम आवास के सामने पहुंचे तो पीछे से आए कैंटर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में चारों मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक अपनी कैंटर लेकर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों ने पीछा कर कैंटर पकड़ लिया। बिजेंद्र ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।उधर, हिम्मतपुर सूजती गांव निवासी सुनील ने बताया कि शनिवार शाम उसका भाई बोबिंद्र अपने दोस्त सुरेश के साथ रमाला मिल गया था। रमाला मिल के पास एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने बड़ौत सीएचसी में दोनों का उपचार कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। दोनों का मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर वाहन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है।