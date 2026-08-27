{"_id":"6a8fe01ea9fd6ccf640c22c4","slug":"video-baghpat-yuva-connect-program-organized-at-janta-vedic-college-on-sports-day-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बड़ौत के जनता वैदिक कॉलेज में खेल दिवस पर हुआ युवा कनेक्ट कार्यक्रम, सांसद ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बड़ौत के जनता वैदिक कॉलेज में खेल दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एलसीडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ युवा संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना गया। सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में खेलों में भाग लेने की अपील की। युवा संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा किए और विभिन्न विषयों को लेकर सवाल भी पूछे।

... और पढ़ें