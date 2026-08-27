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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 27 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 27 Aug 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 27-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:15 AM, 27-Aug-2026

कचहरी समाचार<bha>--</bha> नीला ड्रम हत्याकांड: सौरभ की हत्या कर 13 दिन तक घूमते रहे आरोपी

Threatened with death for not withdrawing the case. और पढ़ें
01:02 AM, 27-Aug-2026

बिजनौर: धामपुर में आमने-सामने की टक्कर के बाद दो कंटेनरों में लगी भीषण आग, दो की मौत; एक युवक तो जिंदा जल गया

Bijnor: Massive fire breaks out after head-on collision between containers in Dhampur; two dead
Two killed in accident: नूरपुर मार्ग की ओर से आ रहे कंटेनर ने खंभे में टक्कर मारी, फिर एक स्कूटी से टकराते हुए सामने से आ रहे कंटेनर से भिड़ गया। टक्कर लगते ही दोनों वाहनों में आग लग गई। स्कूटी सवार कुलवंत चौधरी और कंटेनर में सवार नदीम की मौत हो गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 27-Aug-2026

शामली: कबड्डी चैंपियन से बने हरियाणवी स्टार, अधूरा रहा बॉलीवुड सिंगर बनने का सपना; अंकित बालियान की पूरी कहानी

Shamli: The journey from Kabaddi champion to Haryanvi star—
अंकित बालियान हत्याकांड: हरियाणवी गानों के सिंगर बंतीखेड़ा के अंकित बालियान की बदमाशों ने हत्या कर दी। अंकित ने 50 से ज्यादा गानों से अपनी पहचान बनाई। 20 नए गाने रिलीज की कतार में थे। अंकित बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाना चाहता था।  और पढ़ें
12:58 AM, 27-Aug-2026

Meerut News: मुकदमा वापस नहीं लेने पर दी जान से मारने की धमकी

Threatened with death for not withdrawing the case. और पढ़ें
12:30 AM, 27-Aug-2026

मेरठ: पावरलूम की मशीन में फंसकर युवक की मौत, धागों में उलझे शव के चीथड़े, गर्दन और टांग हुई अलग

Meerut: Youth dies after getting caught in a power loom machine; body mangled and torn apart by the threads
मेरठ के लोहियानगर के जाहिदपुर में कर्मचारी अकरम पावरलूम मशीन पर काम कर रहा था। अचानक अकरम मशीन की चपेट में आ गया। परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने आकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।  और पढ़ें
12:15 AM, 27-Aug-2026

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 27 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ

मेरठ के टीपीनगर निवासी हरेंद्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। एक सप्ताह पहले आए बीडीओ की परीक्षा के परिणाम में वह फेल हो गए थे। व्हॉट्सएप पर परिजनों को मैसेज कर हरेंद्र ने आत्महत्या कर ली।  और पढ़ें
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