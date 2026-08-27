लाइब्रेरी का उद्घाटन: जयंत चौधरी बोले-सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खुलना बड़ी बात, विपक्ष पर साधा निशाना

विद्यार्थियों से किया संवाद

जयंत चौधरी ने कॉलेज के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें।



चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

कार्यक्रम के बाद जयंत चौधरी ने कॉलेज परिसर में लगी अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।



कार्यक्रम में अस्मिता लाल, डॉ. संदीप शाह, अध्यक्ष नीलम धामा, इंजीनियर सुनील धामा, जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर, अनुज धामा और डॉ. कुलदीप उज्ज्वल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।