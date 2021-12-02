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सपा के बागपत विधानसभा सीट पर रवि बैंसला, बिल्लू प्रधान, राहुल अवाना समेत कई दावेदार टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इस बीच ही सपा ने कांग्रेस को बागपत सीट देने की पेशकश कर दी और इसपर तुरंत ही कांग्रेस के नवाब अहमद हमीद ने टिकट का दावा ठोक दिया।इस बीच ही सपा ने बड़ौत विधानसभा सीट पर पहलवान शौकेंद्र तोमर को प्रभारी बना दिया। शौकेंद्र वर्ष 2017 में सपा के टिकट पर बड़ौत से चुनाव लड़ चुके हैं। तब भाजपा के केपी मलिक ने जीत दर्ज की थी और रालोद के साहब सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि शौकेंद्र अकेले लड़कर भी 28,376 वोट लेने में कामयाब रहे थे।सपा जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी का कहना है कि शौकेंद्र को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। उनको ही प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के स्तर से फैसला होना है।