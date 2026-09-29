पहले रेकी, फिर करते थे चोरी... आजमगढ़ में तीन आरोपी गिरफ्तार

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आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात पुलिस की अंतरजनपदीय चोर गिरोह के दो 25-25 हजार रुपये के इनामी सदस्यों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सीएचसी तहबरपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो .315 बोर के तमंचे, दो खोखा, तीन जिंदा कारतूस और 15,250 रुपये नकद बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ अलीगढ़, आजमगढ़ और अंबेडकरनगर में कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं।

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