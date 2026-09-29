नहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

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आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के खजुरी गांव स्थित नहर में मंगलवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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