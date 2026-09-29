यूपी कांस्टेबल: मेरठ-गोरखपुर और गाजियाबाद समेत कई जगह फिजिकल टेस्ट टला, एक अक्तूबर को होना था, अब इस दिन होगा

UP Police Constable Physical Dates: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी (सिपाही) नागरिक पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। 1 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा कुछ केंद्रों के लिए अब 8 अक्तूबर को आयोजित की जाएगी।

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