आजमगढ़ में सीएम योगी, क्षेत्रीय अध्यक्ष की मां को दी श्रद्धांजलि

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे। आजमगढ़ में गोरखपुर के क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष विनोद राय के बरदह स्थित जिबली गांव पहुंचे। विनोद राय की मां का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय अध्यक्ष की मां जमुरता राय को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे वाराणसी के लिए रवाना हुए।

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