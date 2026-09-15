Azamgarh News: कुकरौछी में 179.72 लाख से बनेगा बाढ़ बचाव नियंत्रण केंद्र, हुआ शिलान्यास
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 AM IST
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सगड़ी तहसील के कुकरौछी में 179.72 लाख रुपये की लागत से एक बाढ़ बचाव नियंत्रण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की पहल पर शुरू किए गए इस कार्य के दिसंबर माह तक पूरा होने की उम्मीद है। सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने विधि-विधान से निर्माण का शिलान्यास किया।
यह केंद्र तीन बीघा जमीन पर बनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती होने पर उनके रहने की व्यवस्था करना है।
यहां राहत और बचाव कार्यों का संचालन भी किया जाएगा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण भी किया।
प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस एकीकृत परिसर से आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। यहां राहत एवं बचाव दलों के ठहरने, उपकरणों और सामग्री के भंडारण के साथ-साथ प्राथमिक उपचार की सुविधा भी मिलेगी।
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बाढ़ बचाव नियंत्रण केंद्र के परिसर में ही 53.58 लाख रुपये की लागत से एक आपातकालीन स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार केंद्र भी बनाया जा रहा है। एक कक्ष में उपचार सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम और दूसरे कक्ष में प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इस स्वास्थ्य केंद्र की चारदीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।
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बाढ़ बचाव नियंत्रण केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं
आवास
चार बेडरूम (टॉयलेट सहित), एक डोरमेट्री
एक किचन, एक डाइनिंग हॉल, एक मीटिंग हॉल, एक स्टोर रूम
आपातकालीन उपकरणों और राहत सामग्री के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था
मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग का निर्माण, सड़क की फिलिंग और ऊंचाई बढ़ाने का कार्य
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यह केंद्र तीन बीघा जमीन पर बनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती होने पर उनके रहने की व्यवस्था करना है।
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यहां राहत और बचाव कार्यों का संचालन भी किया जाएगा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण भी किया।
प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस एकीकृत परिसर से आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। यहां राहत एवं बचाव दलों के ठहरने, उपकरणों और सामग्री के भंडारण के साथ-साथ प्राथमिक उपचार की सुविधा भी मिलेगी।
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बाढ़ बचाव नियंत्रण केंद्र के परिसर में ही 53.58 लाख रुपये की लागत से एक आपातकालीन स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार केंद्र भी बनाया जा रहा है। एक कक्ष में उपचार सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम और दूसरे कक्ष में प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इस स्वास्थ्य केंद्र की चारदीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।
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बाढ़ बचाव नियंत्रण केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं
आवास
चार बेडरूम (टॉयलेट सहित), एक डोरमेट्री
एक किचन, एक डाइनिंग हॉल, एक मीटिंग हॉल, एक स्टोर रूम
आपातकालीन उपकरणों और राहत सामग्री के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था
मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग का निर्माण, सड़क की फिलिंग और ऊंचाई बढ़ाने का कार्य