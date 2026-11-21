मिल्कीपुर के इनायतनगर बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 330 A पार कर रहे एक वृद्ध को तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वृद्ध उछलकर सड़क पर गिर पड़े और स्कार्पियो उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल वृद्ध को पुलिस ने निजी एंबुलेंस से सीएचसी मिल्कीपुर पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उन्हें मेडिकल कॉलेज दर्शननगर रेफर कर दिया।
क्षेत्र के किनौली पूरे सोनस गांव निवासी वंश गोपाल शर्मा उर्फ महाजन (65) शनिवार को सब्जी खरीदने इनायतनगर बाजार आए थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 330 A पार करते समय तेज रफ्तार स्कार्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर पहुंचे थाना इनायतनगर के उपनिरीक्षक मोनू गुप्ता और दिवाकर पांडेय ने सड़क से गुजर रही निजी एंबुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी मिल्कीपुर पहुंचाया। वहां चिकित्सक अवनीश तिवारी ने प्राथमिक उपचार किया। इसी बीच घायल के परिजन भी सीएचसी पहुंच गए और हाईवे एंबुलेंस से उन्हें मेडिकल कॉलेज दर्शननगर ले गए।
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