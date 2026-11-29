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खास बात यह है कि पहली बार न्यायालयों में लंबित विषयों की जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों के समक्ष रखी जाएगी। अब तक इन विषयों पर सीमित स्तर पर होने वाली चर्चा को औपचारिक एजेंडे में शामिल किया गया है।मणिरामदास की छावनी के सभागार में दोपहर तीन बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे। महासचिव गोविंद देव गिरि की ओर से जारी 11 सूत्री एजेंडे में नियमित कार्यवाही की समीक्षा के साथ कई नीतिगत प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें न्यास विलेख यानी ट्रस्ट डीड और नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है।इसके जरिये न्यास के संगठनात्मक ढांचे और कामकाज से जुड़े प्रावधानों में बदलाव पर विचार होगा। बैठक में ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारियों और समितियों को कौन-कौन से अधिकार दिए जाएं। निर्णय लेने की जिम्मेदारी किस स्तर पर रहे, इस पर मंथन होगा। न्यास की समितियों के पुनर्गठन प्रस्ताव भी इसी कड़ी में महत्वपूर्ण है। समितियों की भूमिका व जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना है।