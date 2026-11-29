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गौरियामऊ से अयोध्या की ओर हाईवे पर गलत दिशा में आ रहे बाइक सवारों को लोहियापुल के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गौरियामऊ निवासी आकाश रावत (20) को मृत घोषित कर दिया। जबकि इसी गांव के अर्जुन कुमार (35) का इलाज चल रहा है।परिजन के अनुसार दोनों युवक बाइक से अयोध्या की तरफ जा रहे थे। आकाश छह भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके माता-पिता गुजरात में रहकर मजदूरी करते हैं। आकाश भी गुजरात से गांव आया था।वह पड़ोस में रहने वाले जसकरन के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचा था। गांव में उसकी दादी सावित्री, चाचा राजितराम और छोटी बहन नंदनी रहती हैं। सीओ अरविंद सोनकर ने बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश कराई जा रही है।