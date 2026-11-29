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बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के अग्रिम पंजीकरण में दर्ज गलतियों को दूर करने के लिए 20 नवंबर से पोर्टल खोला है। 30 नवंबर की मध्यरात्रि 12 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके बाद संशोधन का कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा।जिले में 28 राजकीय, 50 सहायता प्राप्त और 369 वित्तविहीन विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों में कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। बोर्ड ने 20 नवंबर को संशोधन के संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके तहत विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर अपने लॉगइन के माध्यम से विद्यार्थियों के विवरण में सुधार करा सकते हैं।संशोधन के दायरे में विद्यार्थी का नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम, विषय और विषय कोड शामिल हैं। विद्यार्थियों की फोटो भी बदली जा सकेगी।इसके अलावा कक्षा 11 के पंजीकरण में हाईस्कूल का अनुक्रमांक गलत दर्ज होने पर उसे भी ठीक कराया जा सकेगा। पंजीकरण विवरण हटाने और पहले हटाए गए विवरण को दोबारा बहाल करने की सुविधा भी दी गई है। डीआईओएस डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि सोमवार रात समयसीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर संशोधन का विकल्प बंद हो जाएगा।