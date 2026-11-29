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राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राम मंदिर के निकट स्थित श्रीराम चिकित्सालय पर भी इसका असर पड़ा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल को चिकित्सा संसाधनों से समृद्ध करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इससे स्थानीय मरीजों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बेहतर आपातकालीन चिकित्सा और जांच सुविधाएं मिल सकेंगी। सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत पवार ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पत्र भेजकर स्वीकृति और पहली किस्त जारी होने की जानकारी दी है। (संवाद)