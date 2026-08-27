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औरैया: बाजारों में बहन-बेटियों की बढ़ी भीड़, सीओ ने एंटी रोमियो टीम के साथ चलाया अभियान

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 27 Aug 2026 02:33 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 02:33 PM IST







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रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में खरीदारी के लिए बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार को एंटी रोमियो अभियान चलाया। सीओ बिधूना पी. पुनीत मिश्रा के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-5.0 और एंटी रोमियो टीम ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बाजारों, प्रमुख चौराहों, महिला मार्केट, मंदिरों और बैंकों के आसपास महिलाओं व छात्राओं से संवाद किया। ... और पढ़ें

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