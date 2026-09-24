Auraiya News: आत्मग्लानि होने पर कातिल पिता ने खाया था जहर, गिरफ्तार

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पुर्वा सोमवंशी निवासी उम्मेद सिंह का 15 वर्षीय बेटा रिशू उर्फ ईशू अक्सर रुपयों की चोरी और लड़ाई-झगड़ा करता था। मंगलवार 21 सितंबर की रात उम्मेद सिंह शराब के नशे में घर पहुंचा। उम्मेद ने 900 रुपये चोरी करने के आरोप में बेटे को खंभे में बांधकर उसे जमकर पीटा। इसके बाद वह खेतों में चला गया। पुलिस ने उसे घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे पुलिस ने सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालत में सुधार होने पर गुरुवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। थाना प्रभारी की पूछताछ में उम्मेद ने बताया कि उसे विश्वास नहीं था कि बेटे की मौत हो जाएगी। सुबह जब वह घर पहुंचा तो मौत होने की खबर मिली। इस पर वह फुट-फुट कर रोया। घर में रखी दो पैकेज चूहा मारने की दवा रास्ते में नल से पानी पीकर खा लीं। गांव के बाहर छिपकर बैठे उम्मेद को यही लग रहा था कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल रस्सी और बांस का डंडा भी बरामद कर लिया है। आरोपी का पूर्व में दो प्राथमिकी दर्ज हैं।

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सहार। थानाक्षेत्र के पुर्वा सोमवंशी गांव में शराब के नशे में धुत पिता ने अपने ही 15 वर्षीय बेटे को खंभे से बांधकर डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आत्मग्लानि होने पर उसने भी जान देने की नियत से जहरीला पदार्थ खा लिया था।