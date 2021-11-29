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Auraiya News: युवती पर अश्लील टिप्पणी करने में दो पर प्राथमिकी

Fri, 25 Sep 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:04 AM IST
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FIR registered against two individuals for making an obscene remark at a young woman.
अयाना। थानाक्षेत्र की एक युवती ने युवक व उसके साथी ने अश्लील टिप्पणी कर दी। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। जांच के बाद घटना में शामिल तीन लोगों का शांति भंग में चालान किया गया है।
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इटावा के बकेवर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर दी बताया कि वर्तमान में वह अयाना थाना क्षेत्र में रहती है। बुधवार शाम वह लघुशंका के लिए जा रही थी। तभी अत्तू खान व उसके साथी ने उसके ऊपर अश्लील टिप्पणी की। उसने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। आरोपी अत्तू ने बताया कि उसका ग्राम प्रशासक इरफान खान उर्फ बंटी व नौसे खान से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उसी मामले में दबाव बनाने के लिए दोनों की ओर से युवती को आगे करके फर्जी फंसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। थानाध्यक्ष जयप्रकाश पाल ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी अत्तू खान व इरफान, नौसे खान का शांति भंग में चालान किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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