{"_id":"6a930e240ac261704603a2db","slug":"video-auraiya-sp-advises-using-social-media-cautiously-do-not-trust-everyone-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"औरैया: एसपी बोले- सोशल मीडिया का सतर्कता से करें इस्तेमाल, हर किसी पर न करें भरोसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला की ओर शनिवार को पुलिस की सहयोग से शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक के-12 स्कूल में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में एसपी अभिषेक भारती ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक के इस्तेमाल के साथ सतर्कता बेहद जरूरी है। -साइबर अपराधी नए तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। -किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक विवरण व पासवर्ड साझा न करें। -सोशल मीडिया पर मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। -किसी भी प्रकार की ठगी होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। -किसी भी लिंक को खोलने से पहले सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूर देखें

... और पढ़ें