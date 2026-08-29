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औरैया: एसपी बोले- सोशल मीडिया का सतर्कता से करें इस्तेमाल, हर किसी पर न करें भरोसा
अमर उजाला की ओर शनिवार को पुलिस की सहयोग से शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक के-12 स्कूल में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में एसपी अभिषेक भारती ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी।
एसपी ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक के इस्तेमाल के साथ सतर्कता बेहद जरूरी है।
-साइबर अपराधी नए तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं।
-किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक विवरण व पासवर्ड साझा न करें।
-सोशल मीडिया पर मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें।
-किसी भी प्रकार की ठगी होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
-किसी भी लिंक को खोलने से पहले सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूर देखें
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