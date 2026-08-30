फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Train stalled between crossings due to chain-pulling; traffic jam ensued.

Auraiya News: चेनपुलिंग से क्राॅसिंग के बीच खड़ी हो गई ट्रेन, लगा जाम

Sun, 30 Aug 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 30 Aug 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Train stalled between crossings due to chain-pulling; traffic jam ensued.
क्रॉसिंग के बीचोंबीच खड़ी ट्रेन व लगा जाम।संवाद
अछल्दा। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर शनिवार सुबह 13 बी रेलवे फाटक पर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चेनपुलिंग हो गई। इससे ट्रेन क्रॉसिंग के बीचो-बीच खड़ी हो गई। ऐसे में फाटक बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम लग गया। बाद में ट्रेन के रवाना होने के बाद लोगों को जाम से निजात मिल सकी।
विज्ञापन

शनिवार सुबह 9:40 बजे इटावा से कानपुर की ओर जा रही मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में अज्ञात यात्रियों ने चेनपुलिंग कर दी। इससे ट्रेन रेलवे फाटक के बीचोबीच ट्रैक पर खड़ी हो गई। इस दौरान कई यात्री ट्रेन के रुकते ही उतरकर भागने में सफल रहे। ट्रेन रुकते ही फाटक पर दोनों तरफ जाम बढ़ने लगा। सूचना पर रेल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन को छह मिनट बाद 9: 46 बजे रवाना किया।
विज्ञापन

उधर, ट्रेन के फाटक के बीचों-बीच खड़े होने से अछल्दा-बिधूना मार्ग पर निकलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को छह मिनट तक क्रॉसिंग पर जाम से जूझना पड़ा। ट्रेन रवाना होने के बाद खुले फाटक से वाहनों को निकाला गया। इसके बाद लोगों को जाम से राहत मिल सकी।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed