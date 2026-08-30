Auraiya News: हादसे की जांच में लापरवाही पर निझाई चौकी प्रभारी निलंबित

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सदर कोतवाली की निझाई चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक राम मनोज दुबे को कुछ समय पहले हाईवे पर हुए सड़क हादसे की दर्ज प्राथमिकी की जांच सौंपी गई थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, चौकी प्रभारी ने विवेचना के दौरान जरूरी तथ्यों को नजरअंदाज कर केस में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में एसपी अभिषेक भारती से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच सीओ सिटी को सौंपी।प्राथमिक जांच में ही चौकी प्रभारी की कार्यशैली और विवेचना में लापरवाही उजागर हो गई। सीओ की विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एसपी ने शुक्रवार रात कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी राम मनोज दुबे को निलंबित कर दिया।वर्जनविवेचना में लापरवाही के आरोप में चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपनिरीक्षक मंगल सिंह को निझाई चौकी का नया प्रभारी बनाया गया है।-अभिषेक भारती, एसपी