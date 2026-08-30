Auraiya News: बदहाल सड़क शादी-विवाह में रोड़ा, खराब रास्ते देख लौट जाते लोग

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ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पिछले 10 वर्षों से बेहद जर्जर स्थिति में है। सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, जो बारिश में जलभराव से तालाब जैसे दिखते हैं। आए दिन राहगीर और बाइक सवार इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग का निर्माण मंडी समिति से प्रस्तावित था, पर काम शुरू नहीं हुआ। सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि वह इस मामले को जिला प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। विज्ञापन

उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर जांच कराने और मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से मुद्दा उठाया जाएगा। इस मौके पर सपा के कई नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पिछले 10 वर्षों से बेहद जर्जर स्थिति में है। सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, जो बारिश में जलभराव से तालाब जैसे दिखते हैं। आए दिन राहगीर और बाइक सवार इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग का निर्माण मंडी समिति से प्रस्तावित था, पर काम शुरू नहीं हुआ। सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि वह इस मामले को जिला प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाएंगे।उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर जांच कराने और मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से मुद्दा उठाया जाएगा। इस मौके पर सपा के कई नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।

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औरैया। सदर विधानसभा क्षेत्र के सोनासी गांव में सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम बृहस्पतिवार शाम पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने मकान धंसने की जांच और मुआवजे की मांग की, जिस पर जिलाध्यक्ष ने आश्वासन दिया। मुख्य मार्ग के बदहाल होने पर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जर्जर होने से बच्चों की शादी-विवाह में परेशानी हो रही है। रिश्ते के लिए आने वाले लोग जर्जर सड़क देखकर ही लौट जाते हैं।