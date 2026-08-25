{"_id":"6a8d56ac1307827b220d02d5","slug":"video-auraiya-police-tightens-security-ahead-of-raksha-bandhan-and-barawafat-processions-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन और बारावफात को लेकर औरैया में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन और बारावफात को लेकर औरैया में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 25 Aug 2026 02:17 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 02:17 PM IST







Link Copied



आगामी रक्षाबंधन पर्व और बारावफात को लेकर औरैया पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल और पीआरवी वाहनों की तैनाती की गई है। वहीं बारावफात के जुलूस को लेकर भी जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन