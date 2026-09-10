Auraiya News: सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 12 को पीडीए सम्मेलन को करेंगे संबोधित

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जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सुबह 10 बजे औरैया पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक वे स्थानीय कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठन की गतिविधियों व आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद शहर के नेशनल हाईवे पर स्थित सांई मंदिर परिसर में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जनपद स्तर के सभी पदाधिकारियों के अलावा बूथ स्तर के बीएलए भाग लेंगे।जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक मदन गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर, राजकुमार दोहरे, बड़े लाल यादव, ओके चौधरी सहित सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।