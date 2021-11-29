Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 10 Sep 2026 12:28 AM IST
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जागरूकता : मेडिकल कॉलेज में विश्व आत्महत्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
शिविर: मिशन समाधान के तहत सदर तहसील में जमीनों का निस्तारण सुबह 10 बजे से।
जनसंपर्क: सपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर सपाइयों का जनसंपर्क सेंगनपुर में सुबह 11 बजे से।
जनसुनवाई: दिबियापुर स्थित आवास में सपा विधायक प्रदीप यादव की जनसुनवाई सुबह 11 बजे से।
अभियान : गायत्री नगर मोहल्ले में नगर पालिका चलाएगा सफाई अभियान दोपहर 12 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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शिविर: मिशन समाधान के तहत सदर तहसील में जमीनों का निस्तारण सुबह 10 बजे से।
जनसंपर्क: सपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर सपाइयों का जनसंपर्क सेंगनपुर में सुबह 11 बजे से।
जनसुनवाई: दिबियापुर स्थित आवास में सपा विधायक प्रदीप यादव की जनसुनवाई सुबह 11 बजे से।
अभियान : गायत्री नगर मोहल्ले में नगर पालिका चलाएगा सफाई अभियान दोपहर 12 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731