Auraiya News: चोरी की बाइक पर लगा रखा था ट्रक का नंबर, उसी से लूटी चेन
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 10 Sep 2026 12:25 AM IST
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अछल्दा। कस्बे के हरीगंज बाजार निवासी राजेश पुत्र नेत्रपाल मंगलवार शाम पत्नी पिंकी देवी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से खितौरा गांव जा रहे थे। चिमकुनी गांव से पहले पीछे से मोटरसाइकिल सवार एक युवक आया और पिंकी देवी के गले से चेन तोड़कर भागने लगा। राजेश ने उसका पीछा किया। चिमकुनी मोड़ के पास बाग में आरोपी अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल समेत गिर गया। पीछा कर रहे राजेश ने लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पहचान रिजवान पुत्र अशरफ निवासी अकबरपुर, थाना अयाना के रूप में की। आरोपी के पास से लूटी गई चेन बरामद कर ली गई। बाइक से गिरने के कारण घायल आरोपी को पुलिस देर रात मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा ले गई, जहां से उसे चिचौली अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी जिस मोटरसाइकिल से वारदात करने आया था, वह कानपुर के स्वरूप नगर स्थित रीजेंसी अस्पताल के एक डॉक्टर की है। बाइक कुछ समय पहले स्वरूप नगर क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस संबंध में स्वरूप नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज है।
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आरोपी ने चोरी की बाइक की पहचान छिपाने के लिए उस पर ट्रक की नंबर प्लेट लगा रखी थी। बाइक बरामद होने की जानकारी पर स्वरूप नगर थाने के दरोगा ने अछल्दा थाने पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की। पुलिस अब चोरी की बाइक और चेन लूट की वारदात के संबंध में आगे की कार्रवाई कर रही है।
चार थानों में दर्ज हैं 16 मुकदमे
पुलिस के अनुसार आरोपी रिजवान के खिलाफ अयाना थाना, कोतवाली औरैया, फफूंद थाना और अजीतमल थाने में कुल 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पहचान रिजवान पुत्र अशरफ निवासी अकबरपुर, थाना अयाना के रूप में की। आरोपी के पास से लूटी गई चेन बरामद कर ली गई। बाइक से गिरने के कारण घायल आरोपी को पुलिस देर रात मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा ले गई, जहां से उसे चिचौली अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी जिस मोटरसाइकिल से वारदात करने आया था, वह कानपुर के स्वरूप नगर स्थित रीजेंसी अस्पताल के एक डॉक्टर की है। बाइक कुछ समय पहले स्वरूप नगर क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस संबंध में स्वरूप नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज है।
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आरोपी ने चोरी की बाइक की पहचान छिपाने के लिए उस पर ट्रक की नंबर प्लेट लगा रखी थी। बाइक बरामद होने की जानकारी पर स्वरूप नगर थाने के दरोगा ने अछल्दा थाने पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की। पुलिस अब चोरी की बाइक और चेन लूट की वारदात के संबंध में आगे की कार्रवाई कर रही है।
चार थानों में दर्ज हैं 16 मुकदमे
पुलिस के अनुसार आरोपी रिजवान के खिलाफ अयाना थाना, कोतवाली औरैया, फफूंद थाना और अजीतमल थाने में कुल 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है।