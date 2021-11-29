Auraiya News: गोमती, महानंदा और फास्ट मेमू का स्टॉपेज की मांग

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सनी गौर के नेतृत्व में स्टेशन पर सुबह जुटे कस्बे के सैकड़ों लोगों ने स्टेशन अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बताया कि रात को ऊंचाहार, फरक्का एक्सप्रेस का स्टॉपेज कंचौसी स्टेशन पर हैं लेकिन दिन के समय कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है इससे यात्रियों को कानपुर, इटावा, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, शिकोहाबाद, गाजियाबाद आदि दूर-दराज के लिए फफूंद और झीझक जाना पड़ता हैं। इससे कंचौसी स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस 12419, 12420, अलीगढ़ फास्ट मेमू 64703, 64704 और महानंदा एक्सप्रेस 15484, 15483 अप डाउन का स्टॉपेज किए जाएं।साथ ही कस्बावासियों ने सालों से लंबित रेलवे ओवर ब्रिज, प्रस्तावित रेलवे फाटक पर अंडर पास, स्टेशन पर रैंप ओवर ब्रिज बनाए जाने, रिजर्वेशन काउंटर के साथ अन्य यात्री सुविधाएं मंडल रेल प्रबंधक से मुहैया कराए जाने की मांग की गई। स्टेशन अधीक्षक दरबारी कुमार ज्ञापन की सभी मांगों की संस्तुति करके मंडल कार्यालय भेजने की जानकारी दी। इस मौके पर किसान नेता गिरीश सिकरवार, दीपक गौर, मोहित गुप्ता, शिवकांत दुबे, रामू गुप्ता, के डी राठौर आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।