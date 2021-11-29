Auraiya News: लंपी वायरस के लक्षण वाली मिली गाय, दूध उत्पादन हुआ बंद

किसान जयवीर सिंह ने बताया कि बीमारी से पहले गाय प्रतिदिन करीब 20 लीटर दूध देती थी। बीमार होने के बाद गाय ने दूध देना लगभग बंद कर दिया है। इसके साथ ही उसके पैरों में अधिक सूजन है और वह सामान्य तरीके से चलने-फिरने में भी परेशान हो रही है। किसान के मुताबिक, टिंकू पैरावेट से गाय का इलाज भी कराया गया लेकिन अभी तक उसे राहत नहीं मिली है।पशु चिकित्सक डॉ. विपिन ने बताया कि लंपी से बचाव के लिए क्षेत्र के अयाना, सिहोली, बीझलपुर, भासोन और सडरापुर गांव में पशुओं का टीकाकरण कराया जा रहा है। उन्होंने बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करने की अपील की।