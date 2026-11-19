{"_id":"6aff34fdf7901b5c67057c8f","slug":"video-women-flocked-to-buy-cosmetic-products-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदने को उमड़ीं महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी गंगा धाम। तिगरी गंगा मेले में सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। कई दिन से तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मेला बृहस्पतिवार को पूरे यौवन पर पहुंच गया। मीना बाजार में काॅस्मेटिक के सामान की हजारों दुकानें लग गईं। जिन पर सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदने के लिए महिलाएं उमड़ीं। उनसे बाजार गुलजार हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने भी मीना बाजार में खरीदारी की।

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