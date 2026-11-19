{"_id":"6aff34f3c9d8369d440236ff","slug":"video-statues-of-deities-installed-at-15-intersections-are-enhancing-the-beauty-of-the-ganga-mela-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा मेले की सुंदरता बढ़ा रहीं 15 चौराहों पर लगीं देवी-देवताओं मूर्तियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गजरौला। तिगरी गंगा मेले में 15 प्रमुख चौक-चौराहों पर लगाईं भगवान शिव, श्रीराम, हनुमान, वैष्णो देवी की भव्य मूर्तियां मेले की भव्यता में चार चांद लगा रही हैं। देवी-देवताओं के नाम पर ही चौराहों के नाम रखे गए हैं। भव्य मूर्तियों के पास श्रद्धालु सेल्फी ले रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन कई महीने से तैयारी कर रहा था। इस बार जहां तिगरी गंगा मेले व गढ़ गंगा मेले को जोड़ने के लिए पैंटून पुल बना दिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दो परत में करीब चार किमी लंबी बैरिकेडिंग की गई हैै। इसके अलावा फ्लोटिंग बैरियर भी लगाई गई है। मेले की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मेले में 15 प्रमुख चौराहों का चयन किया गया। उन पर भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण, महाकाल, भगवान श्रीराम, वैष्णो देवी, आदि योगी की भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं। शिवलिंग बनाई गई। इसके अलावा सदर चौक के निकट बनाई गई रंगोली भी मन मोह रही है। मेले की दूधिया रोशनी में भव्य मूर्तियां चमक उठती हैं।

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