मेले में जाम से बचाएगा ढाई किमी लंबा अस्थायी डिवाइडर

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तिगरी-गजरौला मार्ग पर बन रहा ढाई किमी लंबा अस्थायी डिवाइडर मेले को जाम मुक्त रखेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को हादसे सेे बचाएगा। गंगा तट पर लग रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां कई दिन से चल रही हैें। मेले में बिजली का सामान पहुंच गया हैै। झूले तैयार हो रहेे हैं। टेंट का सामान भी लगातार आ रहा हैै। दीपावली के बाद श्रद्धालुओं केे वाहन मेले का रुख कर देंगे।

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