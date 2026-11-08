Amroha News: झाड़ियों में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक की माैत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार सुमित बुलंदशहर जिले के अनूपशहर से नई ट्रॉली खरीदकर ट्रैक्टर से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान आधी रात के समय ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे झाड़ियों में पलट गई और सुमित उसके नीचे दब गया। झाड़ियों में हादसा होने के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी।स्थानीय राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को अपने गांव कोट ले गए। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि चालक की मौत ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई है। हादसे के समय ट्रैक्टर पर उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति सवार नहीं था। संवाद