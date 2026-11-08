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Amroha News: कर्ज और ईएमआई के बोझ से परेशान बैंककर्मी ने दी जान

Sun, 08 Nov 2026 01:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:08 AM IST
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Bank employee, burdened by debt and EMI payments, takes his own life
अमरोहा। कर्ज और ईएमआई के दबाव से परेशान निजी बैंककर्मी ने शुक्रवार दोपहर फंदा लगाकर जान दे दी। मां ने घर लौटकर बेटे का शव फंदे पर लटका देखा तो चीख निकल गई। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में बिना पुलिस कार्रवाई के शव सुपुर्दे खाक कर दिया।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी युवक निजी बैंक में नौकरी करता था। उसका बड़ा भाई भी बैंक में कार्यरत था। आरोप है कि बड़े भाई ने बैंक से रकम का गबन किया था, जिसकी भरपाई का बोझ युवक पर आ गया था। परिजनों के मुताबिक, कर्ज चुकाने और हर महीने ईएमआई जमा करने के दबाव में वह काफी समय से तनाव में था।
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शुक्रवार को पत्नी और बच्चा मायके गए थे। युवक मां को मौसी के घर छोड़कर घर लौटा और कमरे में फंदा लगा लिया। मां ने लौटकर उसे लटका देखा तो शोर मचाया। परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। देर रात शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। संवाद
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