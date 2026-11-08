Amroha News: कर्ज और ईएमआई के बोझ से परेशान बैंककर्मी ने दी जान

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शहर के एक मोहल्ला निवासी युवक निजी बैंक में नौकरी करता था। उसका बड़ा भाई भी बैंक में कार्यरत था। आरोप है कि बड़े भाई ने बैंक से रकम का गबन किया था, जिसकी भरपाई का बोझ युवक पर आ गया था। परिजनों के मुताबिक, कर्ज चुकाने और हर महीने ईएमआई जमा करने के दबाव में वह काफी समय से तनाव में था।शुक्रवार को पत्नी और बच्चा मायके गए थे। युवक मां को मौसी के घर छोड़कर घर लौटा और कमरे में फंदा लगा लिया। मां ने लौटकर उसे लटका देखा तो शोर मचाया। परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। देर रात शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। संवाद