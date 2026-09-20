VIDEO: चेयरमैन टांडा ने अपने ससुरालीजन पर लगाए संपत्ति हड़पने के आरोप

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नगर पालिका अध्यक्ष टांडा शबाना नाज अपने पति मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू के हत्यारोपी उबैदुर्रहमान को सजा होने के बाद रविवार को मीडिया से मुखातिब हुईं। इस दौरान उन्होंने न्याय पालिका पर भरोसा जताया। साथ ही चेयरमैन पद को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर भी खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों पर संपत्ति और नकद हड़पने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं।

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