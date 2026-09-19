Ambedkar Nagar News: डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 24 से 26 तक

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जिले में डीएलएड की परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेंगी। पहले चरण में 21 से 23 सितंबर तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आठ केंद्रों पर होगी। इसके बाद 24 सितंबर से तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा प्रभारी प्रवक्ता श्याम बिहारी बिंद ने बताया कि तृतीय सेमेस्टर के सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या का निर्धारण भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी स्तर से किया गया है।तृतीय सेमेस्टर के लिए एचटी इंटर कॉलेज टांडा में 504, कौमी इंटर कॉलेज टांडा में 384, मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज टांडा में 384, आदर्श जनता इंटर कॉलेज टांडा में 384, डॉ. गणेश कृष्ण जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर में 312, बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में 480, रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटेहरी में 360, श्री हीरालाल जायसवाल इंटर कॉलेज किछौछा में 432, रामअवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन में 384 और नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर में 504 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। डायट प्राचार्य ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा।