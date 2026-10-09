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Video: अंबेडकरनगर में बहन की शादी के एक माह पहले भाई की मौत से हर एक की आंखें हुई नम

Akash Dwivedi

Updated Fri, 09 Oct 2026 06:31 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 06:31 PM IST







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राजेसुल्तानपुर के खरुवईया के निकट सड़क हादसे में गौतम कुमार (27) की मृत्यु हो गई। शुक्रवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। देर शाम शव पैतृक गांव आजमगढ़ पहुंचने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई और देर शाम उनका गांव के निकट अंतिम संस्कार कराया गया। मृतक गौतम कुमार के पिता जगदीश राजगीर हैं। ... और पढ़ें

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