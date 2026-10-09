Video: अंबेडकरनगर में धर्मेंद्र यादव बोले- संविधान बचाना है तो पीडीए की सरकार बनाना है

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कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर शुक्रवार को जनता जूनियर हाईस्कूल रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मान्यवर कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि तभी पूरी होगी, जब प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए पीडीए की एकजुटता जरूरी है।

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