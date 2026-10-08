वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, वरुण चौधरी बोले- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन

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राष्ट्रीय प्रभारी सचिव वरुण चौधरी बोले- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन दिल्ली और लखनऊ में पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मनाया ब्लैक डे वोट चोरी के आरोपों और चुनाव आयोग के विरोध में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज में मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव वरुण चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस निर्धारित मार्ग से होते हुए सुभाष चौराहे तक पहुंचा।

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