चिंताजनक: नाइट लाइफ का मतलब जिंदगी खोना नहीं, शांतनु दुबे की हत्या ने किशोरों की रात में सुरक्षा पर सवाल उठाए

केस-एक

15 मार्च 2025 को करछना में 17 वर्षीय इंटर का छात्र राजू उर्फ सूबेदार गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा। अगले दिन गंगा किनारे उसका शव मिला।



केस-दो

सात नवंबर 2025 को घूरपुर के कांटी गांव में 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई। वह अपने दोस्तों के बुलाने पर घर के बाहर गया था। पुलिस ने मामले में कई बिंदुओं पर जांच की थी।



केस-तीन

24 अगस्त 2025 को नैनी महेवा नई बस्ती का 11 वर्षीय बालक घर से सामान लेने निकला था। इसके बाद लापता हो गया। अगली सुबह घर से कुछ दूर खेत में उसका शव मिला। गले पर चोट के निशान थे।