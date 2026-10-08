यूपी : केशव बोले- राहुल गांधी के गैर कानूनी कृत्य से गिर रही है नेता प्रतिपक्ष के पद की मर्यादा

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडी गठबंधन एकजुट रहे या बिखर जाए उससे भाजपा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 2027 में यूपी समेत जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। मोदी 25 साल से देश की सेवा कर रहे हैं उनको हटाने की साजिश की जा रही है।

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कहा कि सपा और कांग्रेस में नूराकुश्ती चल रही है। राज्यसभा के चुनाव 80-20 का आंकड़ा है। सपा के प्रत्याशी धनराज ने पीएम मोदी की तारीफ की है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा का खाता नहीं खुलेगा। सभी 13 सीटें भाजपा जीतेगी। बैलेट से हो या ईवीएम से हो, भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक प्रत्याशी से भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। कहा कि सपा और कांग्रेस में नूराकुश्ती चल रही है। राज्यसभा के चुनाव 80-20 का आंकड़ा है। सपा के प्रत्याशी धनराज ने पीएम मोदी की तारीफ की है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा का खाता नहीं खुलेगा। सभी 13 सीटें भाजपा जीतेगी। बैलेट से हो या ईवीएम से हो, भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक प्रत्याशी से भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी।