एसएससी जेई 2026: 1699 पदों पर भर्ती की तैयारी, आयोग ने विभागवार रिक्तियों का ब्योरा किया जारी

भारतीय मौसम विभाग में 462 पद

भारतीय मौसम विभाग में 462 पद प्रस्तावित किए गए हैं। यह संख्या विभागवार सूची में सबसे अधिक है। इनमें अनुसूचित जाति के 76, अनुसूचित जनजाति के 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के 99, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 45 और सामान्य वर्ग के 231 पद शामिल हैं। दिव्यांग श्रेणी में दृष्टिबाधित के 18 पद भी प्रस्तावित हैं।

अन्य विभागों में भी पद

केंद्रीय जल आयोग में यांत्रिक अभियंता के तीन और सिविल अभियंता के 29 पद प्रस्तावित हैं। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र में सिविल के दो, विद्युत के एक और यांत्रिक का एक पद है। रक्षा मंत्रालय के नौसेना गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में विद्युत के दो और यांत्रिक के छह पद प्रस्तावित हैं।

दूरसंचार विभाग में दूरसंचार अभियंता के 69 पद, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सिविल अभियंता के 56 पद और प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय में सिविल के सात तथा विद्युत के दो पद प्रस्तावित हैं।

रिक्तियों का विवरण अभी अस्थायी

आयोग ने इन रिक्तियों को अस्थायी बताया है। इसलिए विभागवार और श्रेणीवार पदों की संख्या में आगे बदलाव संभव है। अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित अंतिम रिक्तियों के लिए आयोग की ओर से जारी होने वाली आगामी सूचना पर नजर रखनी चाहिए।