एसएससी जेई 2026: 1699 पदों पर भर्ती की तैयारी, आयोग ने विभागवार रिक्तियों का ब्योरा किया जारी
SSC JE Vacancy News : कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2026 के लिए अस्थायी रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न केंद्रीय विभागों में कुल 1699 पद प्रस्तावित हैं। इनमें सामान्य वर्ग के 718, अन्य पिछड़ा वर्ग के 462, अनुसूचित जाति के 245, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 134 और अनुसूचित जनजाति के 140 पद शामिल हैं। विभागों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 446 और सैन्य अभियंता सेवा में 315 पद हैं। सीमा सड़क संगठन में भी 293 पद प्रस्तावित हैं।
विस्तार
कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2026 के लिए अस्थायी रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी एक पृष्ठ के विवरण के अनुसार विभिन्न केंद्रीय विभागों और संगठनों में कनिष्ठ अभियंता के कुल 1699 पद प्रस्तावित हैं। इनमें सिविल, विद्युत, यांत्रिक और दूरसंचार से जुड़े पद शामिल हैं। रिक्तियों का यह विवरण अस्थायी है।
सामान्य वर्ग के 718 पद
कुल 1699 अस्थायी रिक्तियों में सामान्य वर्ग के 718 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 462, अनुसूचित जाति के 245, अनुसूचित जनजाति के 140 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 134 पद प्रस्तावित हैं। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी में दृष्टिबाधित के 32, श्रवणबाधित के 14, अन्य दिव्यांग श्रेणी का एक और अन्य श्रेणी के 13 पद दिए गए हैं।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 446 पद
विभागवार देखें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के सबसे अधिक पद प्रस्तावित हैं। यहां विद्युत के 103 और सिविल के 343 पद, यानी कुल 446 पद हैं। सिविल के 343 पदों में सामान्य वर्ग के 141, अन्य पिछड़ा वर्ग के 92, अनुसूचित जाति के 51, अनुसूचित जनजाति के 25 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 34 पद शामिल हैं।
सैन्य अभियंता सेवा में 315 पद
सैन्य अभियंता सेवा में कुल 315 पद प्रस्तावित हैं। इनमें सिविल अभियंता के 154 और विद्युत एवं यांत्रिक अभियंता के 161 पद हैं। सिविल के 154 पदों में सामान्य वर्ग के 61, अन्य पिछड़ा वर्ग के 33, अनुसूचित जाति के 19, अनुसूचित जनजाति के 32 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नौ पद हैं। विद्युत एवं यांत्रिक अभियंता के 161 पदों में सामान्य वर्ग के 70, अन्य पिछड़ा वर्ग के 38, अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति के 26 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 11 पद हैं।
सीमा सड़क संगठन में 293 पद
सीमा सड़क संगठन में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल के 271 और कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के 22 पद प्रस्तावित हैं। दोनों पदों के लिए विज्ञप्ति में पुरुष अभ्यर्थियों की पात्रता का उल्लेख किया गया है।
भारतीय मौसम विभाग में 462 पद
भारतीय मौसम विभाग में 462 पद प्रस्तावित किए गए हैं। यह संख्या विभागवार सूची में सबसे अधिक है। इनमें अनुसूचित जाति के 76, अनुसूचित जनजाति के 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के 99, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 45 और सामान्य वर्ग के 231 पद शामिल हैं। दिव्यांग श्रेणी में दृष्टिबाधित के 18 पद भी प्रस्तावित हैं।
अन्य विभागों में भी पद
केंद्रीय जल आयोग में यांत्रिक अभियंता के तीन और सिविल अभियंता के 29 पद प्रस्तावित हैं। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र में सिविल के दो, विद्युत के एक और यांत्रिक का एक पद है। रक्षा मंत्रालय के नौसेना गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में विद्युत के दो और यांत्रिक के छह पद प्रस्तावित हैं।
दूरसंचार विभाग में दूरसंचार अभियंता के 69 पद, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सिविल अभियंता के 56 पद और प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय में सिविल के सात तथा विद्युत के दो पद प्रस्तावित हैं।
रिक्तियों का विवरण अभी अस्थायी
आयोग ने इन रिक्तियों को अस्थायी बताया है। इसलिए विभागवार और श्रेणीवार पदों की संख्या में आगे बदलाव संभव है। अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित अंतिम रिक्तियों के लिए आयोग की ओर से जारी होने वाली आगामी सूचना पर नजर रखनी चाहिए।