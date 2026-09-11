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जलभराव की लेकर नगर निगम में हाहाकार, एक घंटे के लिए स्थगित हुई मिनी सदन की कार्रवाई

विनोद सिंह

Updated Fri, 11 Sep 2026 06:45 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 06:45 PM IST







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जलभराव की लेकर नगर निगम में हाहाकार, एक घंटे के लिए स्थगित हुई मिनी सदन की कार्रवाई। सीवर सफाई में लापरवाही बरतने पर कार्यदाई संस्था के भुगतान रोकने का संकल्प। दो दिन के भीतर सीवर सफाई की समस्या के समाधान का निर्देश। गंगा प्रदूषण इकाई के अभियंताओं की महापौर ने ली क्लास। ... और पढ़ें

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