प्रयागराज : कटरा में जयपुर रियासत की 1263 संपत्तियों पर शिकंजा, सरकार ने खरीद फरोख्त पर लगाई रोक

कटरा में जयपुर रियासत से जुड़े किरायेदारी, कब्जेदारी के अब भी मुकदमे



राजस्थान सरकार ने जयपुर रियासत की प्रयागराज, आगरा, मथुरा और वाराणसी में मौजूद संपत्तियों को वापस मांगा है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने संपत्तियों को 1952 में हुए विलय समझौते की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान का नाम दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है।



राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के पत्र के बाद प्रदेश राजस्व परिषद के आयुक्त ने चारों जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि राज्य में विलय के समय समझौते के आर्टिकल 6 (2)-सी के तहत पूर्व जयपुर रियासत की संपत्तियों के अधिकार राजस्थान राज्य को दिए जाने हैं।



सूत्रों के मुताबिक, कटरा में लक्ष्मी टॉकीज चौराहे से लेकर नेतराम चौराहे तक, पीला शिवाला गली में, मनमोहन पार्क चौराहे से लेकर यूनिवर्सिटी रोड चौराहे तक और नेतराम से मनमोहन पार्क चौराहे के बीच जयपुर रिसायत की 35.25 एकड़ जमीन है।