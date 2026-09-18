हाईकोर्ट : पूर्व मंत्री की मौत पर मुआवजा बढ़ाने की मांग खारिज, कहा- हैसियत से नहीं, साक्ष्य से तय होगी आय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में कहा कि किसी व्यक्ति की सामाजिक या पेशेवर हैसियत को उसकी आय तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। आय का निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल सिंह पटेल की मौत पर ट्रिब्यूनल की ओर से तय मुआवजे को बढ़ाने की मांग में दायर अपील खारिज कर दी।

विज्ञापन





यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम की एकल पीठ ने प्रयागराज की कमला देवी की प्रथम अपील पर दिया। याची मृतक की आश्रित हैं। इलाहाबाद-रायबरेली मार्ग पर 15 मई 1999 को हादसे में नंदलाल की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने उनकी वार्षिक आय 90 हजार रुपये मानकर 7,84,500 रुपये मुआवजा निर्धारित किया था। याची ने कम बताते हुए मुआवजा बढ़ाने की मांग में हाईकोर्ट में अपील दायर की। विज्ञापन



आयकर रिटर्न अंतिम साक्ष्य नहीं



याची की ओर से दलील दी गई कि नंदलाल सिंह पटेल प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ ही अधिवक्ता भी थे। उनकी आय 1.60 लाख रुपये सालाना बनती है। आयकर रिटर्न में यही आय दर्शायी गई थी। उनकी पेशेवर व सामाजिक हैसियत के अनुरूप ट्रिब्यूनल ने कम आय तय की है। कोर्ट ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल कर देने से उसमें दर्ज आय हर मामले में निर्णायक रूप से साबित नहीं हो जाती। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम की एकल पीठ ने प्रयागराज की कमला देवी की प्रथम अपील पर दिया। याची मृतक की आश्रित हैं। इलाहाबाद-रायबरेली मार्ग पर 15 मई 1999 को हादसे में नंदलाल की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने उनकी वार्षिक आय 90 हजार रुपये मानकर 7,84,500 रुपये मुआवजा निर्धारित किया था। याची ने कम बताते हुए मुआवजा बढ़ाने की मांग में हाईकोर्ट में अपील दायर की।याची की ओर से दलील दी गई कि नंदलाल सिंह पटेल प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ ही अधिवक्ता भी थे। उनकी आय 1.60 लाख रुपये सालाना बनती है। आयकर रिटर्न में यही आय दर्शायी गई थी। उनकी पेशेवर व सामाजिक हैसियत के अनुरूप ट्रिब्यूनल ने कम आय तय की है। कोर्ट ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल कर देने से उसमें दर्ज आय हर मामले में निर्णायक रूप से साबित नहीं हो जाती।

विज्ञापन