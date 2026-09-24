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25 सितंबर की लखनऊ महारैली को लेकर प्रयागराज में जनजागरण, PWD कर्मचारियों ने भरी हुंकार पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा 25 सितंबर को लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदेश स्तरीय महारैली आयोजित की जा रही है। रैली को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों के शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं।

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