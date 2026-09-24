रेलवे : कोहरे के आगे रेलवे बेबस, दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द, फेरे भी घटाए गए

इन ट्रेनों के फेरों में की गई है कटौती



इसके अलावा, कई ट्रेनों के फेरों में भी कटौती की गई है। गाड़ी संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी तीन दिसंबर 2026 से 25 फरवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को, गाड़ी संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर चार दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को निरस्त रहेगी। 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ तथा 11110 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पांच दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी।



12033 एवं 12034 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी दोनों ओर से एक दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को निरस्त रहेंगी। 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन तथा 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट पांच दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को संचालित नहीं होंगी। 11905 आगरा कैंट-होशियारपुर दो दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को और 11906 होशियारपुर-आगरा कैंट तीन दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को निरस्त रहेगी।