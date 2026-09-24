गवाह के बयान में मिले विरोधाभास



अभियोजन का दावा था कि दोनों अपने अवैध संबंधों के चलते इस घटना को अंजाम दिया। जुलाई 2025 में ट्रायल कोर्ट ने प्रियंका को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी तथा आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोनों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 8-9 साल के इकलौते बाल गवाह सोनू के बयान में कई गंभीर विरोधाभास हैं। उस पर रिश्तेदारों की ओर से सिखाए-पढ़ाए जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।



कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि मां बच्चों को मारने की साजिश रचती तो वह सबसे बड़े बच्चे (सोनू) को सुरक्षित नहीं छोड़ती जो गवाही दे सकता था। घटना की सबसे पहली सूचना ग्राम प्रधान जितेंद्र भूषण ने पुलिस को दी थी। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने ग्राम प्रधान को अदालत में गवाह के रूप में पेश ही नहीं किया। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी प्रियंका और आशीष को बरी कर दिया।